Украина еще не принимала решения по поводу возможного введения санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, которые главы министерств иностранных дел стран Евросоюза согласовали 12 октября.

Об этом в ходе брифинга 13 октября сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция касаемо Беларуси с первого дня этого кризиса является последовательной и четкой. Мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского союза. Что касается санкций, которые уже введены, то мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по согласованному алгоритму. Сначала Евросоюз утверждает санкции, а потом мы рассматриваем возможность присоединения к ним", - сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции в отношении белорусских чиновников. В список лиц, на которых они распространяются, вошло 40 человек, в него не попал Александр Лукашенко.

Также мы писали, что о согласовании санкций против Лукашенко 12 октября рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, он лично предложил Евросоюзу внести Лукашенко в санкционный список.