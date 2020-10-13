Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять отдельные видеоролики, касающиеся 5 вопросов, которые украинцам зададут на местных выборах.

Как сообщил "Стране" источник в Офисе президента, микроролики появятся уже в ближайшее время.

Напомним, о том, что 25 октября власти готовят проведение общеукраинского опроса, который сегодня анонсировал президент (правда, не сказав о формулировках вопросов), "Страна" писала ещё в сентябре. Источники в Офисе президента сказали нам тогда, что один из вопрос будет касаться Донбасса. Подробнее можно почитать в нашем материале "Донбасс и НАТО. Зачем у Зе готовят опрос украинцев в день выборов и что именно хотят спросить".

Так же "Страна" сообщала, что Зеленский в интервью ВВС пообещал уйти в отставку, если не добьется мира на Донбассе.