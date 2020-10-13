Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, который который находится с визитом в Москве, 13 октября встречается с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.

Об этом со ссылкой на данные посольства Армении в РФ сообщает "РИА Новости".

Сопредседателями минской группы ОБСЕ на данный момент являются Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США). Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян встречается с ними в доме приемов МИД РФ на Спиридоновке.

Напомним, 9 октября в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в Карабахе.

Так же мы писали о том, что утром 13 октября Ереван и Баку вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия в регионе.