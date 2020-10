Американцу Полу Милгрому из Стэнфордского университета Нобелевский комитет не смог сообщить, что он вместе с Робертом Уилсоном получил Нобелевскую премию по экономике в 2020 году. О награде ему сообщил другой лауреат этой же премии. Ради этого Роберт Уилсон приехал к Милгрому домой среди ночи.

Об этом сообщает Стэнфордский университет в своем Twitter.

Так, для того, чтобы разбудить Милгрома, Уилсон вместе с женой посреди ночи отправились к коллеге домой и стучали и звонили в дверь, пока тот не проснулся.

"Пол! Это Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. С тобой попытались связаться, но ничего не получилось. Не было твоего номера (у комитета - Ред.)" - сказал Уилсон Милгрому.

Уилсон с женой сообщили, что передали организаторам премии номер мобильного телефона Милгрома, и попросили экономиста ответить на звонок из комитета.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ