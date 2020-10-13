Лауреаты Нобелевской премии по экономике в 2020 году. Фото: nobelprize.org

Американцу Полу Милгрому из Стэнфордского университета Нобелевский комитет не смог сообщить, что он вместе с Робертом Уилсоном получил Нобелевскую премию по экономике в 2020 году. О награде ему сообщил другой лауреат этой же премии. Ради этого Роберт Уилсон приехал к Милгрому домой среди ночи.

Об этом сообщает Стэнфордский университет в своем Twitter.

Так, для того, чтобы разбудить Милгрома, Уилсон вместе с женой посреди ночи отправились к коллеге домой и стучали и звонили в дверь, пока тот не проснулся.

"Пол! Это Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. С тобой попытались связаться, но ничего не получилось. Не было твоего номера (у комитета - Ред.)" - сказал Уилсон Милгрому.

Уилсон с женой сообщили, что передали организаторам премии номер мобильного телефона Милгрома, и попросили экономиста ответить на звонок из комитета.

Напомним, Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе. Комитет принял соответствующее решение в пятницу, 9 октября.

Кроме того, мы публиковали полное расписание церемоний вручения Нобелевской премии-2020.

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