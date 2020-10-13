Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия продолжает попытки не допустить список ОПЗЖ на местные выборы в Николаеве.

Заявление по этому поводу опубликовано на сайте "Оппоплатформы".

"Представитель партии власти Давид Арахамия "нагибает" ЦИК, чтобы не допустить крупнейшую оппозиционную партию на выборы в Николаевский горсовет.

Суды уже двух инстанций в Николаеве и Одессе установили факт законности регистрации нашей партии, несмотря на давление и то, что заявление о снятии с выборов Николаевского списка ОПЗЖ подала правящая партия "Слуга народа".

И теперь, пользуясь "телефонным правом", Арахамия оказывает давление на ЦИК с целью принятия незаконных решений об отмене регистрации Николаевского городского списка ОПЗЖ и политической расправы – роспуске нормально работающей Николаевской городской избирательной комиссии.

Мы заявляем, что подобные действия являются противозаконной попыткой фальсифицировать выборы в Николаеве.

Мы призываем ЦИК не поддаваться политическому давлению со стороны правящей партии и не принимать решений, которые дискредитируют членов Комиссии, нанесут ущерб украинской демократии и поставят под сомнение честность и прозрачность избирательного процесса", - идет речь в заявлении политсилы.

Напомним, о том, что "слуги" пытаются устранить своих сильных конкурентов в Николаеве через манипуляциями в местных избиркомах, стало известно еще в конце сентября.

Также мы писали, что в ОПЗЖ заявили о сговоре "слуг народа" и Порошенко с целью не допустить партию на выборы в Николаевской области.