Власти начинают ужесточать карантин - количество заболевших подбирается к шести тысячам в день.

На этой неделе хотят закрыть школы и вузы, ограничить работу ресторанов и кафе, отменить массовые мероприятия и ужесточить штрафы за пропуск в помещение без маски.

Детальнее об этих мерах "Страна" рассказывала в материале Новые штрафы, закрытие школ и "конец гулянкам". Как в Украине ужесточают карантин.

То есть в стране повеяло новым локдауном - возвращением строгих мер карантина, которые практиковались весной. Выяснили у киевлян - хотят ли они снова вернуться в тотальный карантин.

"Пусть строят больницы, а не мосты"

"Считаем, что да. Потому что люди расслабились и не соблюдают карантин. Вводить строгие правила и штрафовать. Не именно тотальный - нужно поддерживать экономику, но в какой-то форме да", - считает парень, отдыхающий в парке.

Другой молодой человек согласен с ужесточением карантина в центре города, но не в предместьях. Причем соображения у него не столько эпидемиологические.

"Будет меньше людей, меньше засоренности. Мы дышать сможем. Я за тотальный карантин. А бизнес переживет, никуда не денется".

Правда, не все с такой позицией согласны. "Экономическое состояние нашей страны будет очень печальным. Начнутся более серьезные проблемы. Ну, и другие заболевания никто не отменял на самом-то деле. Люди не смогут добираться в больницы, приходить к врачам. Начнется тотальный хаос с другой стороны", - говорит еще один парень.

По его мнению, "пусть построят хотя бы один диагностический центр в Киеве, а не мост Кличко". "Мосты людей не лечат, и парки тоже".

"Нет никакой пандемии и не было. Я считаю, это все игры политические. Все открыть, всех детей в школу, маски поснимать. Чем вы дышите в маске? Своим углекислым газом, своими же микробами? И детей заставляют в школе сидеть в масках. Это вредительство какое-то. Я не знаю, как кассирши целый день так сидят. Сейчас уже все спускают их (маски - Ред.), чтобы можно было дышать нормально. И почему-то болеют все знаменитости, которых можно показать, напугать", - заявила нам проходящая мимо женщина.

Мы поговорили с пенсионеркой, которая уверена, что нужен не тотальный карантин, а контроль прежде всего над политическими акциями.

"Чтобы на этих сборищах политических стояли на расстоянии и надевали маски. Они стоят вплотную, целая толпа, без масок и орут все", - возмущается женщина.

Еще одна прохожая считает, что "локдаун сейчас был бы гораздо логичнее, чем весной". При этом она призывает не закрывать транспорт, но существенно ограничить его работу.

"А как аренду платить за жилье?"

Но не все с этим согласны.

"А как жить вообще? Аренду платить за съемное жилье? Бизнес делать? Это нереально. Я считаю, что больше вреда, чем пользы", - отвечает нам девушка. Она считает, что нужны меры индивидуальной защиты - маски, дезинфекторы, самостоятельное ограничение контактов. Запретить можно разве что массовые мероприятия, но не транспорт, и не закрывать бизнес.

Отметим, что коронаскептиков нам повстречалось достаточно много. "Пандемии нету. Но вирус существует", - заявил нам мужчина, который заявил, что по образованию он эпидемиолог. По его мнению, в Украине эпидемический порог не превышен.

"Власти говорят то, что нужно говорить, а не то, что есть на самом деле", - уверен собеседник. "Раньше была СЭС, потом ее разогнали. Как, на какой основе они собирают свои данные? Это все очень сомнительно мягко говоря. Этот вирус не страшнее гриппа. Когда в 1968 году была пандемия гриппа "Гонконг", экономика не останавливалась, никто в масках не ходил".

"Думаю, что стоит ужесточать карантин. Я работаю в больнице недалеко и вижу, что ситуация ухудшается. Люди в реанимации", - считает женщина, которую мы встретили на улице. "Много коллег моих заболело. Я не знаю, как с этим бороться - возможно, это (локдаун - Ред.) как вариант".

При этом она считает, что и без карантина люди должны более осознанно использовать маски, перчатки и антисептики. "В этом ничего страшного нет".

"А что власть делала все лето?"

Девушка с ребенком на детской площадке заявила нам, что "жертв карантина будет больше, чем от самого коронавируса. Я имею в виду бизнес и деньги, которые люди зарабатывают на своих работах, которые у них пока что есть".

На вопрос, как бороться с "короной", девушка ответила: "Никак. Болеть". А старикам порекомендовала беречь себя и сидеть дома.

"Экономика государства не выдержит, финансы ниоткуда не возмутся. Я думаю, само собой пройдет. Найдут вакцину. Или большинство людей переболеет - я думаю, это наиболее вероятный сценарий", - считает парень-студент.

"Надо искать золотую середину между зарабатыванием денег и спасением от коронавируса. Но я не вижу, чтобы кто-то ее предложил. Принципа разумности пока нет в этих вопросах. К тому же хотелось бы узнать, что власть сделала за целое лето, чтобы как можно мягче провести осень и зиму", - говорит нам мужчина, пьющий кофе в парке.

Он говорит, что "бизнес свой вывод о действиях власти уже сделал".

Некоторые собеседники сознательно придерживались предыдущего карантина, но в необходимости нового локдауна сомневаются.

"Я как и все сознательные украинцы в прошлый карантин не работала, а сидела дома. Но сейчас я сомневаюсь, есть целесообразность у такого карантина. Слишком тяжело будет из него финансово выйти", - говорит нам девушка.

"Карантин - это спасение"

Но есть и другие мнения.

"В силу того, что медицинская система не готова, карантин - это спасение", - уверенно говорить мама с ребенком в коляске. "Если бы мы были подготовлены как в Европе, то, конечно в таком жестком карантине не было бы необходимости".

По ее мнению, малый бизнес во многом сам виноват в росте заболевамости: он не следит за масочным режимом посетителей. "Если маски нет, тебя все равно обслужат", - возмущается женщина.

"Нельзя продлевать карантин. Будет всплеск преступности. Страна и так уже развалилась, все институции не работают, а только имитируют деятельность. Дальше еще не работать? Так нашей страны вообще скоро не будет на карте", - считает другая женщина.

Встреченная девушка уверена, что спасет лишь коллективный иммунитет, а новый локдаун - путь в никуда.

Молодой парень говорит, что "хайп уже прошел", поэтому никто нового карантина придерживаться не станет. "Вы думаете, мы живем в Европе? Поставят штрафы - поднимется бунт, свергнут правительство, ну или рейтинги упадут".

У людей пожилых свои аргументы, почему нельзя начинать локдаун.

"Нет. Нельзя вводить. Это очень тяжело, особенно людям, которые одиноки. Если нет родных, кому принести продукты? Соцслужбам надо деньги платить. А если пенсионер и маленькая пенсия?", - спрашивает пенсионерка.

Также она говорит, что должен работать транспорт, но нужно соблюдать масочный режим. Также стоит запретить массовые мероприятия.