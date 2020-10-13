Утром во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса населения вместе с местными выборами.

Зеленский призвал прийти на местные выборы и заявил, что украинцам зададут 5 вопросов, но не сказал каких.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

О том, что 25 октября власти готовят проведение общеукраинского опроса, который сегодня анонсировал президент (правда, не сказав о формулировках вопросов), "Страна" писала ещё в сентябре. Источники в Офисе президента сказали нам тогда, что один из вопрос будет касаться Донбасса. Подробнее читайте здесь.

Напомним, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук ранее также допускал вынесение вопроса о русском языке или особом статусе Донбасса на референдум.