Сегодня, 13 октября, на заседании Кабмина в Украине продлили и ужесточили карантин.

Новые правила из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся с 15 октября, а период самого карантина продлили до 31 декабря 2020 года.

Но главное - резко понизили порог входа в красную зону.

Разбирались, что принял сегодня кабинет министров.

Школы

Власти решили, что с четверга школы уходят на каникулы. Они назначены с 15 по 30 октября. На протяжении этого периода будет не дистанционное обучение, а непосредственно каникулы - занятия не проводятся.

Ранее чиновники заявляли, что после каникул школы могут перейти на дистанционное обучение.

Здесь все, как и анонсировали власти ранее.

Вузы

С высшим образованием тоже ожидаемое решение.

Вузы переходят на дистанционное обучение. Этот формат в институтах и университетах вводится на протяжении месяца, с 15 октября по 15 ноября. Студентам рекомендовано на этот период покинуть общежития, однако это не обязательно для ряда категорий: иностранцев, сирот, жителей ОРДЛО, работающих студентов, практикантов или жителей красных зон (сейчас это Сумы и Канев).

Кафе, рестораны, ТРЦ

Кафе и развлекательные учреждения должны будут закрываться в 22:00 и открываться не ранее 07:00. Это не касается доставки и еды на вынос.

Ограничение действует для всех зон, хотя изначально планировали только для оранжевой и красной.

Массовые мероприятия

Массовые мероприятия решили не запрещать полностью, как анонсировалось раньше, а ограничить.

В "зеленой зоне" можно собираться не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в полтора метра и масочного режима.

В "желтой зоне" не более 30 человек, в "оранжевой" - не более 20.

Разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей. Но это не касается международных соревнований при отдельном согласовании с Минздравом. То есть крупные футбольные матчи будут проходить.

Работа

Владельцам бизнеса, компаниям рекомендовали ввести смены или перейти на удаленный режим. Но это не строгий императив, а рекомендация, о которой заявил глава МОЗ Максим Степанов.

"Предлагается, рекомендуется всем субъектам хозяйствования организовать посменную работу сотрудников, а при технической возможности - работы в режиме реального времени через интернет с сохранением заработной платы", - заявил министр.

Кого отнесут к "красной зоне"

На Кабине приняли новый критерий для того, чтобы населенный пункт или регион отнесли к самой строгой зоне карантина: если заболеваемость 320 на 100 тысяч населения на протяжении 14 дней.

До этого показатель был динамичным - как в пять раз превышающий соответствующий средний уровень по стране.

Сейчас средняя заболеваемость на уровне 172 заболевших на сто тысяч. То есть попасть в красную зону стало легче - усредненный показатель нужно превысить только вдвое. Это значит, что теперь больше регионов станут красными зонами по коронавирусу.

ПЦР-тесты

Количество ПЦР-тестов собираются увеличить с 30 до 50 тысяч в сутки до конца месяца. А после продолжать увеличивать.

Как результат, вскоре мы увидим резкий и серьезный скачок заболеваемости ковидом - его будут обнаруживать чаще из-за большего числа исследуемых украинцев методом ПЦР.

Также МОЗ предложил вдвое увеличить базовый показатель охвата тестирования.

"Изменили показатели охвата тестированием. Раньше было 24 на 100 тысяч населения за 7 дней подряд, Сейчас увеличили до 48 на 100 тыс. населения. Это связано с тем, что мы постоянно увеличиваем количество тестирований. Сейчас более 30 тысяч за сутки. Поставлена задача увеличить до 50 тысяч за сутки до 1 декабря. Далее также будем увеличивать количество тестирований, покупая оборудование, обучая сотрудников лабораторий", - заявил Максим Степанов.