В США, во время манифестации, приуроченной ко Дню Колумба (день открытия Америки - Ред.), протестующие в Портленде снесли статуи американских президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. На акции "День гнева коренных народов" собрались около 200 человек.

Об этом сообщает The Oregonian.

Так, перед тем, как снести статуи, демонстранты выбили стекла в здании Исторического общества Орегона. Так же протестующие вывесили на его фасаде плакат с надписью "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Помимо сноса памятников, протестующие разбили стекла в нескольких домах.

Напомним, очередная волна сноса памятников политических деятелей началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими.

Также мы рассказывали, в США на акциях протеста снесли и утопили в озере памятник Колумбу.