В России нашли нашли тело 18-летнего Даниила Монахова, которого подозревают в расстреле людей на остановке автобуса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Тело стрелка с признаками огнестрельного ранения было найдено на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. Предварительная версия следствия - суицид.

Напомним, вечером 12 октября молодой человек открыл стрельбу на автобусной остановке в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подошел автобус. Три человека погибли, трое были ранены.

Подозреваемому удалось скрыться, его искали в лесу при помощи беспилотников.

Мы писали о том, что Монахов взялся за ружье после ссоры с бабушкой. Ее он убил первой, после чего пошел расстреливать автобусную остановку.

Также мы публиковали видео обыска дома юного нижегородского стрелка.