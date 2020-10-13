В России нашли мертвым нижегородского стрелка, который убил троих людей на остановке
В России нашли нашли тело 18-летнего Даниила Монахова, которого подозревают в расстреле людей на остановке автобуса.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Тело стрелка с признаками огнестрельного ранения было найдено на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. Предварительная версия следствия - суицид.
Напомним, вечером 12 октября молодой человек открыл стрельбу на автобусной остановке в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подошел автобус. Три человека погибли, трое были ранены.
Подозреваемому удалось скрыться, его искали в лесу при помощи беспилотников.
Мы писали о том, что Монахов взялся за ружье после ссоры с бабушкой. Ее он убил первой, после чего пошел расстреливать автобусную остановку.
Также мы публиковали видео обыска дома юного нижегородского стрелка.