Впервые в мире зафиксировали смерть пациента, который повторно заразился коронавирусом. Это произошло в Нидерландах, умершая - 89-летняя женщина, которая лечилась от онкологического заболевания.

Об этом со ссылкой на данные Oxford University Press пишет BNO News.

Впервые женщина заразилась коронавирусом еще в июле. Ее госпитализировали. Спустя 5 дней симптомы Covid-19 исчезли, и пациентку выписали. Через два месяца женщина вновь попала в больницу. У нее был кашель, температура, а тест на коронавирус вновь показал положительный результат. На восьмой день состояние больной ухудшилось, а через две недели она умерла.

Отмечается, что в октябре число новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах, выявленных за сутки, растет. Так, 12 октября тест на коронавирус оказался положительным у 6854 жителей Нидерландов, почти на 500 больных больше, чем днем ​​ранее.

Напомним, в ВОЗ планируют отдельно изучить случаи повторного заражения коронавирусом в мире.

Также мы писали, что в Черновицкой области повторно заразились Covid-19 два десятка человек.