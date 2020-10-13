Онлайн-трансляция презентации iPhone 12 cостоится 13 октября

Cегодня, 13 октября, в штаб-квартире Apple Park в калифорнийском Купертино в 20:00 по киевскому времени ожидается презентация смартфонов линейки iPhone 12 - Pro, Pro Max и mini. Слоганом рекламной кампании этого года стали слова "Hi, speed" (привет, скорость - с англ.).

"Страна" будет вести текстовую трансляцию на сайте. 

Вся линейка iPhone 12 получит усовершенствованный ночной режим и запись видео с поддержкой Dolby Vision HDR. Ни в одной модели iPhone 12 не будет 120-герцевых экранов. Вместо этого "яблочная компания" остановилась на покрытии 5G (которое будет поддерживаться в частотном диапазоне менее 6 ГГц), которого в Украине еще нет. Аккумулятор iPhone 12 будет емкостью всего 2227 мА/ч. Cмартфоны будут идти без разъема для наушников и гарнитуры. 

На презентации мир увидит четыре новых iPhone с дисплеями разных размеров и в разной ценовой категории -  iPhone 12 за $799 или около 22 585 грн; iPhone 12 Pro за $999 или 28 239 грн; iPhone 12 Pro Max стоимостью $1099 или 31 065 грн; iPhone 12 mini за $699 или 19 759 грн. Такое разнообразие смартфонов нетипично для Apple, чей максимум раньше насчитывал только три устройства за одно мероприятие.

Зарядка в новых модификациях смартфонов будет магнитной. Об этом сообщил японский производитель Mpow Japan незадолго до анонса iPhone 12.

в новых iPhone будет магнитное зарядное устройство, фото ixbt.com

 

Как сообщала "Страна", специалисты MacRumors ранее предполагали, что релиз iPhone 12 будет без адаптера питания и наушников с гарнитурой EarPods. 

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