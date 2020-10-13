Cегодня, 13 октября, в штаб-квартире Apple Park в калифорнийском Купертино в 20:00 по киевскому времени ожидается презентация смартфонов линейки iPhone 12 - Pro, Pro Max и mini. Слоганом рекламной кампании этого года стали слова "Hi, speed" (привет, скорость - с англ.).

"Страна" будет вести текстовую трансляцию на сайте.

Вся линейка iPhone 12 получит усовершенствованный ночной режим и запись видео с поддержкой Dolby Vision HDR. Ни в одной модели iPhone 12 не будет 120-герцевых экранов. Вместо этого "яблочная компания" остановилась на покрытии 5G (которое будет поддерживаться в частотном диапазоне менее 6 ГГц), которого в Украине еще нет. Аккумулятор iPhone 12 будет емкостью всего 2227 мА/ч. Cмартфоны будут идти без разъема для наушников и гарнитуры.

На презентации мир увидит четыре новых iPhone с дисплеями разных размеров и в разной ценовой категории - iPhone 12 за $799 или около 22 585 грн; iPhone 12 Pro за $999 или 28 239 грн; iPhone 12 Pro Max стоимостью $1099 или 31 065 грн; iPhone 12 mini за $699 или 19 759 грн. Такое разнообразие смартфонов нетипично для Apple, чей максимум раньше насчитывал только три устройства за одно мероприятие.

Зарядка в новых модификациях смартфонов будет магнитной. Об этом сообщил японский производитель Mpow Japan незадолго до анонса iPhone 12.

Как сообщала "Страна", специалисты MacRumors ранее предполагали, что релиз iPhone 12 будет без адаптера питания и наушников с гарнитурой EarPods.