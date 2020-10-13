Утром во вторник, 13 октября, Ереван и Баку вновь обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе.

Так, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушана Степанян сообщила о возобновлении обстрелов фактически по всем направлениям.

"Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения обстановка была стабильно напряженной. С утра противник возобновил действия, сопровождаемые активным ракетно-артиллерийским огнем, на южном, северном, северо-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения. Враг особенно активен на северо-восточном участке", - написала Степанян.

В свою очередь Минобороны Азербайджана во вторник так же объявило об обстрелах со стороны Армении.

"Армянские вооруженные силы, грубо нарушая режим гуманитарного перемирия, обстреливают территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского районов", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе 9 октября. "Страна" анализировала, что означает первое за 13 дней перемирие в Карабахе и долго ли оно продлится.

Также мы писали о том, что вчера Ереван и Баку также обвиняли друг друга в обстрелах. А в Москву прибыл глава МИД Армении.