Изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск заявил, что Швеция, которая не вводила жесткий карантин, выбрала правильный путь в борьбе с коронавирусом.

Об этом Маск написал в Twitter.

"Швеция была права", - отметил изобретатель и сопроводил твит статистикой, в соответствии с которой число случаев коронавируса в стране снизилось еще летом.

Отметим, что Швеция была единственной страной в Европе которая, даже в разгар пандемии, не вводила изоляцию для граждан и ограничения на выезд, а также оставила школы открытыми для детей до 15 лет. Правительство лишь порекомендовало своим гражданам меры гигиены вместо того, чтобы вводить суровые ограничения.

Маск отметил, что коллективный иммунитет для подавляющего большинства людей, на его взгляд, помогает в борьбе с болезнью.

Напомним, в ВОЗ также хвалили Швецию, которая не вводила жесткий карантин.

Кроме того, мы сообщали, что отказ Швеции закрываться на карантин помог добиться ей наименьшего снижения ВВП в Европе.