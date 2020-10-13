По состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине подтвердилось еще 5 133 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 270 587 человек.

Добавим, что вчера, 12 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 265 454 человека. Так же было выявлено 4 420 новых случаев заражений.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 5 015 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 114 410 человек. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 151 162 человека (+ 5 133).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что врач рассказал, при каких условиях коронавирусом можно заразиться повторно

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