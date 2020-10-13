Сегодня, 13 октября, в Киеве пройдет заседание Кабмина на котором жесткие карантинные ограничения могут продлить до 31 декабря.

С обоснованием такой позиции главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выступил в эфире радио "Громадське".

В Украине сложилась очень тревожная ситуация, что заставляет власти рассматривать варианты с ужесточением противоэпидемических мероприятий.

"Это побуждает пересматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Мы будем инициировать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года", - пояснил главный санитарный врач.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что датские фермеры начали массовый забой сотен тысяч норок, зараженных коронавирусом.

Так же мы рассказывали, что врач рассказал, при каких условиях коронавирусом можно заразиться повторно.