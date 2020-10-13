Предвыборная кампания в США становится все более и более горячей. Главные кандидаты на пост президента уже не выбирают выражений в адрес друг друга.

Так, например, нынешний глава Белого дома в очередной раз практически обозвал дураком демократа Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп сравнил его умственные способности и интеллект президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

Говоря о лидерах России, Китая и КНДР, Трамп отметил, что у всех "на 100% острый ум".

"Нельзя, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же... У него не 100%, не 80% и не 60%", - заключил Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что вторые дебаты между Трампом и Байденом могут пройти заочно и параллельно.