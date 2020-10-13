Компания Johnson&Johnson остановила испытания вакцины против Covid-19
Американская компания Johnson & Johnson, которая тоже начала работы по производству вакцины против коронавируса была вынуждена приостановить ее испытания из-за заболевшего добровольца. Симптомы болезни и текущее состояние участника программы пока не разглашаются.
Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм-канале.
Напомним, что третий этап испытания вакцины Johnson & Johnson стартовал еще 23 сентября. Планировалось, что в нем примут участие около 60 000 добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР.
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