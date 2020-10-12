Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предоставляются льготы временно перемещенным лицам (ВПЛ) по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество. Этот документ под № 905-IX Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.

О подписании сообщается на сайте главы государства.

Закон определяет право переселенцев не платить туристический сбор за временное проживание в местах, перечисленных в справке о постановке на учет ВПЛ.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые не являются объектом налогообложения.

Подписанный закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта на Донбассе для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщала "Страна", президент также подписал закон об онлайн-торговле лекарствами в розницу.

Также мы приводили заявление Зеленского о том, что изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса сейчас невозможны.