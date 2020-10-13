Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 13 октября. За последние сутки заразилось еще5 133 человека, излечилось 2 152 пациента и скончалось 107.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Винницкая область - 7 726 случаев;
  • Волынская область - 9 955 случаев;
  • Днепропетровская область - 9 272 случая;
  • Донецкая область - 5 961 случай;
  • Житомирская область - 8 661 случай;
  • Закарпатская область - 11 042 случая;
  • Запорожская область - 5 762 случая;
  • Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;
  • Кировоградская область - 1 355 случаев;
  • Киев - 28 090 случаев;
  • Киевская область - 11 525 случаев;
  • Львовская область - 23 129 случаев;
  • Луганская область - 1 917 случаев;
  • Николаевская область - 4 867 случаев;
  • Одесская область - 17 047 случаев;
  • Полтавская область - 4 906 случаев;
  • Ровенская область - 14 868 случаев;
  • Сумская область - 7 485 случаев;
  • Тернопольская область - 16 250 случаев;
  • Харьковская область - 25 625 случаев;
  • Херсонская область - 2 024 случая;
  • Хмельницкая область - 9 230 случаев;
  • Черновицкая область - 16 649 случаев;
  • Черкасская область - 5 849 случаев;
  • Черниговская область - 5 812 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, сегодня, 13 октября, на заседании Кабмина в Украине продлили и ужесточили карантин. Новые правила из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся с 15 октября, а период самого карантина продлили до 31 декабря 2020 года. Но главное - резко понизили порог входа в красную зону. Разбирались, что принял сегодня Кабинет министров. 

Как сообщала "Страна", власти начинают ужесточать карантин - количество заболевших подбирается к шести тысячам в день. На этой неделе хотят закрыть школы и вузы, ограничить работу ресторанов и кафе, отменить массовые мероприятия и ужесточить штрафы за пропуск в помещение без маски.

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