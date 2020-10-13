В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 13 октября. За последние сутки заразилось еще5 133 человека, излечилось 2 152 пациента и скончалось 107.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 7 726 случаев;

Волынская область - 9 955 случаев;

Днепропетровская область - 9 272 случая;

Донецкая область - 5 961 случай;

Житомирская область - 8 661 случай;

Закарпатская область - 11 042 случая;

Запорожская область - 5 762 случая;

Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;

Кировоградская область - 1 355 случаев;

Киев - 28 090 случаев;

Киевская область - 11 525 случаев;

Львовская область - 23 129 случаев;

Луганская область - 1 917 случаев;

Николаевская область - 4 867 случаев;

Одесская область - 17 047 случаев;

Полтавская область - 4 906 случаев;

Ровенская область - 14 868 случаев;

Сумская область - 7 485 случаев;

Тернопольская область - 16 250 случаев;

Харьковская область - 25 625 случаев;

Херсонская область - 2 024 случая;

Хмельницкая область - 9 230 случаев;

Черновицкая область - 16 649 случаев;

Черкасская область - 5 849 случаев;

Черниговская область - 5 812 случаев.

Напомним, сегодня, 13 октября, на заседании Кабмина в Украине продлили и ужесточили карантин. Новые правила из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся с 15 октября, а период самого карантина продлили до 31 декабря 2020 года. Но главное - резко понизили порог входа в красную зону. Разбирались, что принял сегодня Кабинет министров.

Как сообщала "Страна", власти начинают ужесточать карантин - количество заболевших подбирается к шести тысячам в день. На этой неделе хотят закрыть школы и вузы, ограничить работу ресторанов и кафе, отменить массовые мероприятия и ужесточить штрафы за пропуск в помещение без маски.