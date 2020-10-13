Министерство здравоохранения планирует на заседании Кабмина 13 октября предложить введение более жестких ограничений в Украине, чтобы притормозить роста заболеваемости Covid-19 и снизить нагрузку на больницы.

Об этом глава ведомства Максим Степанов объявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам министра, давление на медицинскую систему из-за увеличения по нарастающей числа больных постоянно растет, а количество коек в больницах ограничено.

"Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в нашей стране, но без каких-либо локдаунов, без каких-либо вещей, которые будут останавливать экономику. Потому что мы понимаем, что это сейчас невозможно. То есть второй локдаун просто невозможен в нашей стране", - считает Степанов.

Он уточнил, о каких ограничениях идет речь.

"Мы считаем, что нужно полностью, стопроцентно запретить какие-либо массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек – в желтой, 20 человек - в оранжевой и полностью – в красной, если мы говорим об адаптивном карантине", – пояснил министр.

Он добавил, что пока ограничения по количеству человек на мероприятиях не работают.

Степанов привел статистику, согласно которой сейчас в больницах находится около 20 тысяч пациентов с коронавирусом.

Смотрите фрагмент с заявлением министра с 01:30

Ранее Степанов призвал врачей прекратить бездумно назначать курс антибиотиков пациентам с коронавирусом, так как это приведет к тяжелым последствиям.

Также глава Минздрава приводил данные о том, что с лета количество больных пневмонией увеличилось в пять раз.