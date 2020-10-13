Украинцы заражаются коронавируссом повторно лишь в единичных случаях, и это обычно сопровождается патологиями или хроническими заболеваниями.

Об этом рассказал заместитель главы Центра общественного здоровья Александр Мацков в эфире канала "Украина 24".

"Повторное инфицирование - это единичные случаи. Каждый из таких случаев требует детального анализа, поскольку нужно подтвердить, что это именно повторный случай. В основном это случается у людей с сопутствующими патологиями, что приводит к снижению уровня сопротивляемости организма. Но, еще раз повторю, что эти случаи пока единичны", - заявил он.

Таким образом он ответил на вопрос о том, насколько серьезно настроены в Минздраве изучать случаи повторного заражения коронавирусом среди украинцев.

Напомним, в Тернопольской области зафиксировали несколько случаев повторного заражения коронавирусом. Один мужчина переболел им уже в третий раз.

Как сообщала "Страна", Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу, члены которой будут изучать случаи повторного заражения коронавирусом.