Министр здравоохранения Максим Степанов призвал врачей прекратить бездумно назначать курс антибиотиков пациентам с коронавирусом, так как это приведет к тяжелым последствиям.

Об этом он заявил во время ежедневного брифинга.

"Призываю врачей соблюдать стандарты лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Они сделаны в очень удобном формате и размещены на сайте Минздрава. Это очень важно, потому что, к сожалению, часто пациентам с подозрением на коронавирус семейные врачи начинают назначают сразу несколько антибиотиков - этого категорически нельзя делать", - рассказал глава МОЗ.

По его словам, прием антибиотиков могут предписать даже когда у пациента нет симптомов. Также он отметил, что назначать антибиотики нужно только при бактериальных заболеваниях. Если же регулярно использовать препараты на основе антибиотиков, организм приобретает антибиотикорезистентность и потом лекарства могут не подействовать.

Также он пообещал обновить методичку по лечению пациентов с коронавирусом, поблагодарил врачей за их тяжелый труд во время пандемии и призвал пациентов звонить врачам только в рабочее время.

"У семейных врачей тоже есть график работы, они тоже люди. Поэтому если у вас есть возможность, звоните в течение рабочего дня. Врачи часто жалуются, что пациенты звонят им после девяти часов вечера", - добавил Степанов.

Напомним, появились слухи, что правительство обязало частные лаборатории делать тестирования на коронавирус бесплатно. Однако позднее министр здравоохранения Максим Степанов это опроверг.

Как сообщала "Страна", сдача теста на коронавирус в Украине становится настоящим квестом. И уровень сложности этого "квеста" растет по мере того, как ухудшается коронавирусная статистика. Киевляне массово постят в соцсетях фото из лабораторий - длинные очереди, причем никакой дистанции и даже не все в масках.