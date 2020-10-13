Жалобе адвоката Вовка дали ход. Фото: slovoidilo.ua

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о сообщении подозрения председателю Окружного административного суда столицы Павлу Вовку. Это мотивировано ненадлежащим вручением документа.

Об этом пишет портал "Слово и дело".

Упомянутое решение принял (еще 1 октября) однофамилец Вовка - следственный судья суда Сергей Вовк.

Как говорится в решении, адвокат Вовка по фамилии Заец подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича относительно ненадлежащего вручения подозрения от НАБУ главе ОАСК. В жалобе защитник просил обязать его исключить из реестра информацию о вручении подозрения Вовку.

Изучив жалобу, судья Вовк ее удовлетворил и обязал компетентное лицо Офиса генпрокурора исключить сведения о вручении подозрения. Он установил, что руководителю суда сообщили о подозрении, когда тот находился в отпуске. Также детективы направили подозрение не по правильному адресу. Таким образом, как считает судья, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Украины. К тому же судья опроверг утверждение прокурора Офиса генпрокуратуры о том, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Адвокат председателя ОАСК уже пытался обжаловать это же решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Однако КАС производство по жалобе закрыл, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.

Скриншот постановления судьи

Напомним, Павел Вовк возглавил Окружной админсуд Киева (уже не в первый раз) в январе.

А летом НАБУ и САП заподозрили главк ОАСК, его замов и пять судей в захвате власти. Сам Вовк расценил это дело против сотрудников ОАСК как попытку иностранных агентов захватить судебную власть в Украине через НАБУ.

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