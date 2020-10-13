Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о сообщении подозрения председателю Окружного административного суда столицы Павлу Вовку. Это мотивировано ненадлежащим вручением документа.

Об этом пишет портал "Слово и дело".

Упомянутое решение принял (еще 1 октября) однофамилец Вовка - следственный судья суда Сергей Вовк.

Как говорится в решении, адвокат Вовка по фамилии Заец подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича относительно ненадлежащего вручения подозрения от НАБУ главе ОАСК. В жалобе защитник просил обязать его исключить из реестра информацию о вручении подозрения Вовку.

Изучив жалобу, судья Вовк ее удовлетворил и обязал компетентное лицо Офиса генпрокурора исключить сведения о вручении подозрения. Он установил, что руководителю суда сообщили о подозрении, когда тот находился в отпуске. Также детективы направили подозрение не по правильному адресу. Таким образом, как считает судья, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Украины. К тому же судья опроверг утверждение прокурора Офиса генпрокуратуры о том, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Адвокат председателя ОАСК уже пытался обжаловать это же решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Однако КАС производство по жалобе закрыл, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.

Напомним, Павел Вовк возглавил Окружной админсуд Киева (уже не в первый раз) в январе.

А летом НАБУ и САП заподозрили главк ОАСК, его замов и пять судей в захвате власти. Сам Вовк расценил это дело против сотрудников ОАСК как попытку иностранных агентов захватить судебную власть в Украине через НАБУ.