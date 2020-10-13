В Минске милиция задержала десятки протестующих и разобрала часть баррикад у Каменной горки
Сотрудники силовых структур Минска разобрали баррикады из водоналивных блоков в районе Каменной горки в Минске, где проходят несанкционированные протесты сторонников оппозиции.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Как говорят очевидцы, сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 протестующих, а после стали разбирать и грузить в автозаки водоналивные пластиковые блоки, которыми сторонники оппозиции перегородили проезжую часть на улице Притыцкого.
Массовые задержания продолжаются и во дворах. В район направляются десятки грузовиков с ОМОНом.
Между тем неизвестные в балаклавах с резиновыми дубинками выборочно останавливают автомобили на улице Притыцкого и досматривают их на предмет наличия бело-красно-белой символики, используемой оппозицией.
Кроме того, в районе Серебрянки сторонники оппозиции начали выстраиваться в живую цепь. Они держат в руках бело-красно-белые флаги.
Ранее сообщалось, что МВД Беларуси заявило о готовности стрелять по протестующим.
Также мы писали, что на протестах в Беларуси силовики задержали почти 600 человек.