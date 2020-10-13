Битва за вакцину: "слуга" против "слуги"

Вчерашний день еще раз подтвердил, что партия "Слуга народа" – это "случайный набор чисел", не имеющих между собой ничего общего. Показательным в этом плане стал конфликт между двумя нардепами провластной фракции – Лизой Богуцкой и Александром Качурой, который, если верить заявлениям, может завершиться судебным процессом между ними.

Яблоком раздора двух "слуг" стала российская вакцина от коронавируса. После того, как Качура заявил, что ее нужно будет закупить, если препарат докажет свою эффективность, Богуцкая перешла на оскорбления, назвав коллегу по фракции "тупым ботинком". При этом она переврала высказывание Качуры, заявив, что тот предлагает вакцинировать украинцев "российским полуфабрикатом" (хотя, как уже сказано, нардеп говорил о закупках в случае доказательства эффективности). Собственно, после этого заявления Богуцкой Качура и сообщил, что пойдет в суд.

Интересно, что эту заочную дискуссию сторонник российской вакцины вел на украинском языке, а противница – на русском. Что еще раз доказывает несостоятельность утверждений, будто язык общения определяет мировоззрение.

Но в данном случае суть вопроса не в языке, а в противоположности мировоззрения двух депутатов одной фракции.

Это мировоззрение отличается настолько же как идеология "Оппозиционной платформы За жизнь" и, скажем, "Голоса" или партии Порошенко.

И первопричина того, что в "Слуге народа" идет такой раздрай и монобольшинство дышит на ладан как раз в такой разнице. Когда в одной фракции собрали совершенно несовместимых друг с другом людей.

Ну а для Зеленского все это еще раз показатель того насколько все тяжело в его команде.

Зеленский готов уйти?

Свое заявление о связи политической перспективы президента и вопроса мира Зеленский сделал почти параллельно с тем, как Богуцкая призвала не пользоваться российской вакциной. Оно было сделано в интервью Би-Би-Си, которое появилось вчера.

Впрочем, объективно говоря, интервью оказалось противоречивым – и в какой-то мере эта противоречивость как раз дает объяснение одновременному пребыванию в "Слуге народа" Качуры и Богуцкой. Потому что, с одной стороны, украинский президент заявляет, что готов уйти, если не добьется мира, с другой – он выступает против мирного процесса в том виде, который признан всем миром.

Зеленский теперь уже открыто говорит всем, включая Запад, что Минские соглашения в том виде, в котором их подписали в 2015 году, его не устраивают. Речь все о том же порядке действий, когда сначала должны состояться выборы, а потом уже передача границы под украинский контроль.

При этом никакой реальной альтернативы украинский президент не предлагает. Он по-прежнему хочет, чтобы пункты поменяли местами – сначала граница, а потом выборы. И упорно отказывается объяснять: кто обеспечит безопасность жителей Донбасса в период, когда (по его версии) граница уже будет передана под контроль, а легитимных органов власти и местных силовых структур на территориях нынешних "республик" не будет. Ведь достаточно посмотреть на беспредел радикалов в Киеве, чтобы понять: украинская власть не способна защитить даже себя в столице, а о жителях Донбасса и говорить не приходится.

Поэтому Зеленскому надо определиться: либо он действительно хочет мира и готов к реальным компромиссным шагам, либо ему – как он сам и сказал – лучше уйти, очистив кресло для кого-то другого. Потому что при нынешнем курсе украинской власти мы мира точно не получим, а просто потеряем еще четыре года в режиме вялотекущего конфликта, способного в любой момент перейти в горячую фазу.

Украина – Польша: минута молчания и час умолчания

Противоречивость Зеленского отразилась и на вчерашних переговорах с переизбранным президентом Польши Анджеем Дудой, который прибыл в Киев с официальным визитом.

Эти переговоры показали, что, с одной стороны, накал в отношениях между двумя странами, имевшийся во времена Петра Порошенко, явно спал, но с другой – главные проблемы этих отношений не решаются, а просто замалчиваются.

Это, безусловно, касается в первую очередь самой громкой темы украинско-польских отношений – исторической памяти. Хотя процесс эксгумации погибших, тормозившийся во времена Порошенко-Вятровича, сейчас разморожен, стороны так и не пришли к общему знаменателю по поводу того, как быть с историческими фигурами, имеющими противоположную трактовку в обеих странах.

Конкретно это сводится к могилам бойцов УПА, фамилии которых как "борцов за свободу Украины" украинская сторона требует восстановить на памятнике, находящемся на польской территории. При этом для поляков это требование кощунственно, так как речь идет о членах организации, устроившей планомерный геноцид их соплеменников в 1943 году. И пока Киев не откажется от своего требования, конфликт в тлеющем состоянии будет сохраняться.

И то же касается вопроса обучения в школах на языках нацменьшинств. Зеленский пообещал, что польским школам в Украине вернут те права, которые у них были до 2017 года, забыв при этом, что в аналогичном вопросе и МИД, и Верховная Рада не хотят идти на уступки венграм.

Так что, скорее всего, этот пункт был внесен в совместную декларацию двух президентов для проформы – в расчете на то, что поляки ничего не сделают для украинских школ в Польше и "ответки" требовать не станут.

Децентрализация тарифов: кто остановит катастрофу?

Пока президент занят международной политикой, правительство решило провести эксперименты во внутренней. Так, Кабмин одобрил для внесения в парламент законопроект, которым вопрос коммунальных тарифов полностью передается в ведение местных властей. Подобную децентрализацию можно было бы только приветствовать, если бы не знать, к чему она приведет.

На данный момент самый главный тариф – на отопление – регулируется Нацкомиссией по энергетике и коммунальным услугам. Он может отличаться в различных регионах, но эти отличия не существенны.

А вот тариф на холодную воду уже давно отдан на откуп местным властям, и центр никак не может на него повлиять. Результат: в одних городах кубометр воды стоит 20-25 гривен, в других – 50-55 гривен. Причем эта история не новая: еще 10 лет назад правительство Николая Азарова (имевшее куда больший вес в глазах местных властей, чем нынешнее) пыталось отрегулировать эту проблему, но даже оно не смогло устранить огромные перекосы в "водяном" вопросе. А сейчас региональные власти и вовсе не считаются с центром – достаточно посмотреть, как на местах игнорируются все указания насчет карантина.

И вот в такой ситуации правительство хочет передать регионам возможность самим устанавливать тарифы на отопление. Чем вызвана такая щедрость, остается только догадываться. Но можно не сомневаться, что все сведется к тому же, что мы уже имеем с холодной водой: в одних городах отопление советской "единички" будет стоить тысячу гривен в месяц, а в других – три тысячи.

Удивительно одно: похоже, Кабмин не понимает, что это вопрос не только рыночный, но и политический. И что за троекратное повышение стоимости отопления будет расплачиваться Зеленский – своим рейтингом.

Белорусский Майдан: протесты снова в силовой фазе

Ситуация в Белоруссии, похоже, движется по кругу. Или по спирали.

Последние выходные были отмечены акциями протеста, во время которых произошли столкновения "майдановцев" с милицией, причем в силовиков летели камни и бутылки. Это нельзя назвать новым этапом в истории "белорусской революции": в первые дни после выборов был момент, когда протестующие пытались ускорить события, применяя силу. Но тогда силовой сценарий был негативно воспринят большинством населения страны, и организаторы его свернули.

Однако теперь произошел римейк. Видимо, у штаба протеста иссякла фантазия насчет мирных акций (либо там поняли, что нынешний сценарий никуда не ведет), и они решили еще раз попытаться ускорить события.

Точно так же было в Украине 19 января 2014 года – в день, когда мирный Майдан закончился и началось силовое противостояние. В нашем варианте это стало движением по спирали – от силовых акций 1 декабря 2013 года через мирный протест последующих недель к "кровавому воскресенью" на Грушевского и далее по той же траектории.

Белорусские силовики на выходных применили против радикалов водометы (на Грушевского это тоже было), а вчера заявили о готовности применить огнестрельное оружие. Возможно, это только угроза, которая никогда не будет осуществлена. Но это показатель того, что ситуация в стране не простая. Акции хоть и становятся менее многочисленными, но приобретают более радикальные формы.

И многое зависит от того, как на это будут реагировать власти.