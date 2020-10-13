Пользователи соцсети Instagram с разных континентов вечером (по киевскому времени) 12 октября начали жаловаться на сбои в работе сайта.

Об этом говорят данные сервиса Downdetector, которое отслеживает состояние и работоспособности сотен ресурсов в реальном времени.

Более 60% жалующихся столкнулись с проблемами загрузки сайта. А около 25% пользователей не могут на него войти. Также люди пишут о неполадках в разделе Сториз и о том, что не подгружаются обновления ленты.

Как видно на карте, неполадки наблюдаются в США, Мексике, Великобритании, Франции, Германии. В Украине о проблемах чаще всего заявляют в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за плановых технических работ в ночь на 11 октября Приватбанк приостановил обслуживание транзакций по банковским картам и приложения "Приват24".

Мы также писали, что неделей раньше не работал Telegram.