По инициативе министра образования Чехии Роберт Плаги, с 14 по 23 октября в стране планируют закрыть и перевести на дистанционную работы учебные заведения, а далее в школах наступят каникулы. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Novinky.

"При рассмотрении предложения о закрытии школ на 8 рабочих дней преобладало мнение, что если бы были данные о том, что это мероприятие снизит распространение коронавируса, это было бы возможно в течение более короткого времени", - указано в сообщении правительства Чехии.

Примечательно, что детские сады под закрытие не попадают, а некоторые заведения начального образования смогут принимать детей медиков, пока те на работе.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон представил новую трехуровневую систему карантина, которую он собирается ввести из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщала "Страна", Евросоюз не собирается вводить общий карантин и закрывать границы. Вместо этого Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза по уровню пандемии с едиными правилами перемещений. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.