Следственные органы Следственного комитета России по Нижегородской области в связи с расстрелом нескольких людей в деревне Большеорловское Борского района этого региона возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

На YouTube-канале СК появилось видео обыска дома, где 18-летний Данил Монахов смертельно ранил свою бабушку.

На записи видны на полу пятна крови жертвы юноши. Осмотр дома проводит следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления.

По предварительной версии следствия, 12 октября днем Монахов выстрелил в нескольких местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу.

Далее в планах у следователей установление всех обстоятельств происшествия, допросы свидетелей, назначение экспертиз.

Также правоохранители ищут самого стрелка. К поискам привлекут специальную технику - беспилотники и тепловизоры.

Как сообщала "Страна", возможно, поводом к тому, что юноша схватился за оружие и принялся убивать, стала ссора с бабушкой.

По данным СМИ, родственница стрелка скончалась в больнице от ран.