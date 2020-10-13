В Винницкой области две собаки решили прогуляться, но одна из них провалилась в гранитный карьер. Тогда самец алабая начал скулить, бегать вокруг, пытаться достать подругу и в итоге привлек внимание сотрудников карьера, которые позвали на помощь и спасли собаку.

Об этом сообщает ТСН.

"Собачья верность. История преданности двух овчарок в Винницкой области. Четвероногие гуляли по гранитному карьеру, и вдруг одна упала в пропасть. Свою подругу Гулю пес Батрел не бросил. Едва сам не упал, несколько часов без остановки громко скулил над ямой, пока не пришла помощь", - указано в сообщении.

Оказалось, что алабаи Батрел и Гуля охраняют склады по соседству, живут в смежных вольерах и постоянно гуляют вместе. Каким образом они оказались за несколько километров ночью - неизвестно.

После произошедшего хозяева показали фотографии любимцев и пообещали купить им ошейники с GPS-навигаторами, чтобы в дальнейшем не допускать опасные ситуации.

Напомним, на территории запорожского заброшенного завода команда местных зоозащитников и киевских спасателей 15 часов освобождала пса Тимошку, который просидел в шахте около пяти месяцев.

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