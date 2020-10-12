На трассе "Киев-Чоп" водитель на внедорожнике протаранил остановку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Травмы, которые получил водитель, оказались несовместимыми с жизнью - он погиб. Удар был таким мощным, что из уличной конструкции вплоть выбило кирпичи. В момент аварии людей на остановке не было - пострадавших нет", - говорится в сюжете.

Также отмечается, мужчина был один в салоне автомобиля, ему 58 и он киевлянин. "Был ли трезв и с какой скоростью ехал, в полиции пока не сообщают", - говорится в видеоматериале.

Ранее "Страна" публиковала видео, как на трассе неподалеку Броваров грузовик в ДТП въехал в кювет и перевернулся.

Также мы рассказывали о том, как в Киеве внедорожник вылетел на остановку с людьми на улице Телиги.