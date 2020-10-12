Вслед за заражением коронавирусом норок на фермах в Нидерландах инфекция распространилась и среди пушных зверей в Дании. Датские ветеринары и фермеры в четверг, 8 октября, начали их забой.

Об этом сообщает агентство АР.

Коронавирус был зарегистрирован как минимум на 63 фермах, где содержится не менее 2,5 миллионов норок.

На зараженных фермах забоем занимается Датская ветеринарная и продовольственная администрация. А заводчики, у которых животные не инфицированы, но чьи фермы расположены в пределах 8 километров от зараженных, должны усыплять своих зверьков сами.

Массовый забой может растянуться на несколько месяцев. Сколько животных уже убито, нет точных данных.

Не все фермеры готовы к таким мерам. В пятницу один из них отказался позволить властям производить у него выбраковку животных, и тем пришлось срезать замок. А в минувшие выходные на двух фермах против забоя протестовали активисты.

Власти Дании выплатят заводчикам с неинфицированными норками 100% компенсацию за животных. В то же время заводчики с инфицированными животными получат меньше в.

Дания является одним из крупнейших экспортеров норки в мире и производит около 17 миллионов шкурок в год. Kopenhagen Fur, кооператив из 1500 датских заводчиков, поставляет 40% шкур в мире. Большая их часть идет в Китай и Гонконг.

Ученые пытаются выяснить, как норки заразились и могут ли они передавать инфекцию людям.

Ранее "Страна" писала, что коронавирус могут подхватить главные друзья человека - кошки и собаки.

Мы также рассказывали, можно ли заразиться новым вирусом от этих домашних питомцев.