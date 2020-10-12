Жена умершего обратилась в суд с иском о признании недействительным договора дарения, отмене государственной регистрации и признании права собственности на наследственное имущество, однако получила отказ в суде.

Иск обоснован тем, что садовый дом является общей совместной собственностью ее и наследодателя, как супругов. Однако умерший при жизни без ее согласия подарил указанный дом дочери.

Местный суд отказал в удовлетворении иска, информирует Юрлига.

Сам только факт совершения регистрации права собственности на садовый дом в 2010 году (при условии его построения в 1983 году) за время брака, не может быть основанием для его вступления в общую совместную собственность в браке.

Апелляционный оставил такое решение без изменений.

Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с выводом судов предыдущих инстанций.

Так, согласно абзацу 2ч. 2 статьи 331 ГК Украины, если договором или законом предусмотрено принятие недвижимого имущества в эксплуатацию, право собственности возникает с момента его принятия в эксплуатацию.

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений - это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, обременений таких прав путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

ВС указал, что государственная регистрация не является способом приобретения права собственности. Она выступает лишь средством подтверждения фактов приобретения или прекращения прав собственности на недвижимое имущество или других вещных прав.

Ранее Верховный суд разъяснил, что право собственности на квартиру в новостройке нельзя приобрести через суд.

Также мы писали, что неосведомленность о наследстве является причиной для дополнительного срока наследования.