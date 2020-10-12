Соцсеть Facebook обновила политику относительно разжигания ненависти. Теперь в соцсети будет запрещен любой контент, отрицающий или искажающий Холокост.

Об этом пресс-служба Facebook объявила 12 октября.

В соцсети отметили, что организации, изучающие тенденции в разжигании ненависти, сообщают о росте онлайн-атак на многие группы по всему миру. Поэтому соцсеть решила помочь их пресечь, ранее забанив более 250 групп, проповедующих превосходство белой расы и запретив использование антисемитских стереотипов о коллективной власти евреев.

А теперь сделан еще один шаг в "усилиях по борьбе с ненавистью".

"Наше решение подтверждается документально подтвержденным ростом антисемитизма во всем мире и тревожным уровнем незнания Холокоста, особенно среди молодежи. Согласно недавнему опросу взрослых в США в возрасте от 18 до 39 лет, почти четверть заявили, что считают Холокост мифом, что он является преувеличением", - написала пресс-служба.

В связи с этим начиная с текущего года соцсеть при поиске понятий, связанных с Холокостом или его отрицанием, будет отсылать всех к достоверной информации за пределами Facebook.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, комментируя нововведение, отметил, что его терзали противоречия между необходимостью поддерживать свободу слова и вредом, причиняемым преуменьшением или отрицанием ужасов Холокоста.

Глава Facebook Марк Цукерберг также прокомментировал это решение в своем аккаунте.

"Я боролся с противоречием отстаивания свободы выражения мнения и вредом, причиняемым минимизацией или отрицанием ужаса Холокоста", - написал Цукерберг.

"Мое мышление эволюционировало по мере того, как я видел данные, демонстрирующие рост насилия на почве антисемитизма. Провести правильные границы между тем, что приемлемо и что неприемлемо, непросто, но я считаю, что с учетом нынешнего положения дел в мире, это золотая середина", - добавил глава Facebook.

Цукерберг признался, что его мнение касаемо данного вопроса изменилось, когда он увидел данные о росте насилия на почве антисемитизма.

Ранее Цукерберг заявлял, что считает "глубоко оскорбительным" отрицание Холокоста, но при этом отмечал, что социальным сетям не следует ограничивать контент.

"Я не думаю, что нашей платформе следует принимать меры в отношении этого, потому что я думаю, что есть вещи, которые разные люди воспринимают ошибочно", - сказал Цукерберг в 2018 году в интервью сайту Recode.

Борьба с антисемитизмом не мешает соцсети фактически поддерживать ультраправых. Как писала "Страна", цензоры Facebook блокируют критику нацистских организаций и взглядов в Украине.

Мы также разбирались, что связывает с ультраправыми украинских партнеров крупнейшей мировой соцсети.