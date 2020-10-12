Бабушка 18-летнего Данила Монахова, устроившего бойню в городе Бор Нижегородской области, скончалась. Галина Монахова стала первой жертвой юноши, врачам не удалось ее спасти.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Раненую собственным внуком женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Она умерла на операционном столе.

О стрельбе под Нижним Новгородом стало известно ближе к вечеру 12 октября. Жертвами молодого стрелка стали четыре человека, которые погибли сразу. Трое, включая бабушку, получили ранения.

Вскоре выяснилось, что Монахов взялся за ружье после ссоры с бабушкой. Ее он уложил выстрелом первой, после чего пошел убивать на автобусную остановку.

О задержании Монахова пока не сообщается. Судя по всему, он еще на свободе.