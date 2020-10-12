На трассе "М-01" в 10 километрах от Броваров, произошла головокружительная авария с участием двух грузовиков.

Об этом информирует портал "Киев оперативный".

Водитель грузовика с желтой крышей задел бровку, въехал в другой грузовик и оказался в кювете, где и перевернулся.

К счастью, сам водитель только поцарапался и серьезных травм не получил.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео, как в Киеве водитель не уступил дорогу и угодил в ДТП со "скорой".

Также мы писали о том, как в Яремче внедорожник с пассажирами вылетел с обрыва.

Элитный внедорожник вылетел за пределы дороги, в результате чего погиб водитель и еще один пассажир. Еще трое человек получили травмы.