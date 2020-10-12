Премьер-министр Британии Борис Джонсон представил новую трехуровневую систему карантина, которую он собирается ввести из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает The Chronicle.

Так, в стране введут комендантский час с 22:00, запретят собираться в группы более шести человек.

Второй этап включает в себя высокий уровень готовности для регионов с высокой заболеваемостью. Запрет на собрания более шести человек действует в этом случае, как в помещениях, так и на улице.

Система должна помочь предотвратить контакты с соседями и даже родственниками. Нечто подобное уже функционирует в графствах Ноттингемшир, Восточный и Западный Чешир и в районе Хай-Пик графства Дербишир.

Согласно третьему этапу готовности, который введут в регионах по аналогии с "красными зонами" в Украине, Национальная служба здравоохранения Великобритании закроет бары, пабы, спортзалы, центры досуга, букмекерские компании и казино. Также власть запретит встречи в помещениях и частных садах. Пока что это ограничение коснется только Ливерпуля.

"Мы должны действовать так, чтобы спасать жизни, и опыт показывает, что меняя наше поведение... наши действия спасают жизни", - заявил Джонсон.

Отметим, в течение последних суток в Британии обнаружили еще 14 тысяч новых пациентов с коронавирусом, всего их около 617 тысяч.

Напомним, Евросоюз не собирается вводить общий карантин и закрывать границы. Вместо этого Еврокомиссия разработала единую систему классификации регионов Евросоюза по уровню пандемии с едиными правилами перемещений. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник видеообращении.

Как сообщала "Страна", заведующий лабораторией Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский предостерег власти от введения полного локдауна в Украине.