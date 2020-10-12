В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике много видов пернатых. Одним из самых редких на территории зоны отчуждения является обычный филин. В заповеднике гнездится всего от 6 до 9 пар этих птиц.

Пост об этом существе из семейства совиных опубликовала пресс-служба заповедника.

Филин любит селиться у открытых и заболоченных участков леса. Открытые территории удобны для охоты крупной птицы, чей размах крыльев достигает без малого двух метров - 190 см.

Весной, в марте и апреле, можно услышать громкие крики филина. Таким образом птица маркирует гнездовую территорию.

Гнезда эти глазастые существа устраивают на земле у основания стволов деревьев. Также гнезда находили на чердаках заброшенных сельских зданий.

Меню филина очень разнообразно: в него входит живность от мелких грызунов до средних по размеру зайцев. Хотя в его питании преобладают собратья - птицы других видов. Ученые находили в гнездах филинов остатки вальдшнепов, тетеревов, уток, серой неясыти.

Филин довольно осторожен, поэтому найти его для ученых - большая удача.

Ранее "Страна" рассказывала, каких пернатых в зоне отчуждения ЧАЭС больше и меньше всего.

Мы также показывали фото трех новых видов птиц зоны отчуждения.