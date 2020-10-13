В Ватикане итальянского подростка Карло Акутиса, который в 2006 году в 15-летнем возрасте умер от лейкемии, могут причислить к лику святых. Сейчас там изучают вопрос его канонизации. Он может стать первым католическим святым-миллениалом.

Об этом сообщает BBC.

Так, Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, уже получил прозвище "святой покровитель интернета". В субботу, 10 октября, в базилике Святого Франциска Ассизского в городе Ассизи прошла церемония, на которой мальчик был причислен к лику блаженных. Эта процедура называется беатификация и обычно предшествует канонизации - причислению к лику святых.

Сообщается, что он самый молодой из современных людей, получивший блаженство - последний этап перед святостью. Несмотря на юный возраст Карло был образцовым католиком и активно проповедовал христианскую веру в интернете.

Однако не указано, когда именно можно ожидать канонизации Акутиса, слухи о том, что такой шаг планируется, ходят уже давно.

Акутис родился в Лондоне, в семье итальянцев. Через некоторое время его родители вернулись в Италию. Мать Карло рассказывала, что во многом он был обычным ребенком: увлекался футболом, видеоиграми и программированием. Среди сверстников его выделяла крепкая вера в Бога.

Он часто разносил еду бездомным и отдавал карманные деньги нуждающимся. Также Карло активно популяризировал христианскую веру в интернете - в частности, создал сайт со списком чудес, которые произошли в мире.

Акутис встал на путь святости после того, как Ватикан постановил, что он чудесным образом спас жизнь другому мальчику. Церковь утверждала, что в 2013 году он ходатайствовал с небес, чтобы вылечить бразильского мальчика, страдавшего редкой болезнью поджелудочной железы.

Ранее мы писали, что Папа Римский причислит к лику святых двух детей-пастухов из Португалии.

Также сообщали, что в Ватикане изменили процедуру признания чудес. Человек, которого Ватиканом признает блаженным, должен совершить хотя бы одно чудо.