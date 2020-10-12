В Минздраве рассказали о симптомах, отличиях и лечении двух болезней суставов, которыми часто болеют украинцы - артрит и артроз.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По оценке World Health Organization (WHO) болезни суставов являются одной из главных причин инвалидности в мире. Опасность представляют запущенные стадии заболевания, что может привести к инвалидности

Помните! ️Своевременная консультация врача и проведение необходимых обследований позволяют установить точный диагноз, назначить правильное лечение и избежать ранней потери функции суставов, что сохранит качество жизни", - указано в сообщении.

Артрит и артроз - это названия двух различных заболеваний суставов. Отличаются они между собой причинами развития, особенностями патологических изменений, происходящих в суставах, симптомами и лечением.

Так, артрит возникает в возрасте 25-40 лет, а артроз - после 60-65. Артрит это инфекция, нарушение метаболизма, отложение солей в суставах, в свою очередь, артроз - повышенная нагрузка на суставы, или врожденные нарушения.

В группу риска входят дети 7-14 лет, женщины после 60 лет, болеющие инфекционными и аутоиммунными заболеваниями. Артрозом могут заболеть пожилые люди, спортсмены, работники предприятий, связанными с постоянным переносом тяжестей, люди с лишним весом.

Основные симптомы:

Артрит - скованность движений после пробуждения, резкая боль в суставах даже в спокойном состоянии. Суставы отекают, становятся "горячими" на ощупь, возможна высокая температура (38-39 градусов), упадок сил и лихорадка.

Артроз - хруст в области суставов, острая боль при движении или нагрузках на опорно-двигательный аппарат, в состоянии покоя проходит. Со временем сустав "затвердевает" из-за образования костных наростов, человек не может двигать рукой, ногой, пальцами.

Артрит поражает в основном суставы, кости и внутренние органы, а артроз - суставы, хрящи и пространство между костями.

Напомним, британский хирург Дерек Макминн, который делал сложные операции знаменитостям, спортсменам и политикам, незаконно хранил огромную коллекцию человеческих костей.

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