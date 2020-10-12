В сети появилось видео эпичной драки столичных водителей трамвая и маршрутки, которые не поделили дорогу на Подоле.

Об этом сообщает группа в Facebook "Киев Оперативный".

"Настоящий МорталКомбат произошел на Подоле между водителями маршрутки и трамвая. Водитель трамвая выиграл, потому что использовал "коронку". А вообще, это еще один звоночек к просмотру пассажирских перевозок в столице", - указано в сообщении.

На ролике видно, как водитель маршрутки дерется с водителем трамвая. Последний бросает оппонента на землю, затем оскорбленный проигравший пытается сбить зеркало с водительской стороны трамвая. За это соперник догоняет водителя и бьет его еще раз, а после словесной перепалки конфликтующие стороны расходятся.

Судя по крикам и месту драки, ссора произошла из-за того, что маршрутка заехала на трамвайные пути.

Напомним, киевская полиция задержала двоих подростков, которые устроили драку в трамвае, в результате которой было выбито окно вагона. Инцидент произошел в столице около метро "Черниговская".

Как сообщала "Страна", в сети появилось видео избиения женщины в маршрутке. Инцидент произошел в Днепре. Пострадавшая заплатила за два места, после чего нарвалась на волну агрессии со стороны нескольких пассажиров, а водитель не отреагировал на произошедшее