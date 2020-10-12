В Черновцах мужчина хотел облить себя легковоспламеняющейся жидкостью и покончить с собой. На помощь поспешили сотрудники патрульной полиции и спасли его.

Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции в Черновицкой области на своей странице в Facebook в понедельник, 12 октября.

По данным правоохранителей, инцидент произошел днем ранее после обеда. "Вызов поступил вчера, около 16 часов. В рубке звучал голос заявителя, который был в отчаянии. Он решался на отчаянный шаг - свести счеты с жизнью. И напоследок - позвонил в полицию", - говорится в сообщении.

Так, Василий Коломийчук и Юрий Смоляк за считанные минуты прибыли к мужчине.

Как добавили в полиции, мужчина держал в руках канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Он угрожал облиться ею, а затем поджечь себя. К счастью, "патрульным удалось предотвратить попытку самоубийства и не дать мужчине причинить себе вред". На место происшествия приехала карета скорой помощи. Врачи госпитализировали мужчину.

Ранее мы писали, что в Киеве в Офисе генпрокурора женщина угрожала самосожжением.

Также мы рассказывали, как в прошлом году киевлянин устроил самосожжение в зале игровых автоматов.