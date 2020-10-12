На внеочередном заседании 12 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос об особенностях работы учебных заведений в период адаптивного карантина. В комиссии не исключают, что после окончания каникул 30 октября школы перейдут на дистанционное обучение.

Об этом говорится на Правительственном портале.

"...Комиссия приняла решение рекомендовать заведениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы. В следующий период возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится на портале.

Соответствующее дополнение в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641" должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение правительства.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом украинские вузы переводятся на дистанционное обучение.

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