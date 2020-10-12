Именитый историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов во время допроса на суде признал свою вину в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, признаю виновным и раскаиваюсь в содеянном", – сказал Соколов на заседании суда 12 октября. Также он признал себя виновным в незаконном хранении оружия – обреза и патронов к нему.



В ходе суда историк также заявил, что был доведен до безумия и после совершенного преступления хотел свести счеты с жизнью.



"Я решил испугать ее выстрелом, чтобы остановить поток этого мата. Я хотел выстрелить под ухом, она бросилась на меня с ножом. После этого я ничего не помню. Я стою на берегу Мойки, холодно... Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть", – признался Соколов.

Ранее "Страна" приводила показания свидетельницы о последних словах Ещенко перед смертью.

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