В Министерстве юстиции заявили, что платные комфортабельные камеры в СИЗО, которые заработали в Украине с весны 2020 года, постоянно заполнены.

Об этом рассказала в интервью "Украинским новостям" заместитель министра Валерия Коломиец в понедельник, 12 октября.

По словам Коломиец, ее коллега Елена Высоцкая, заявляла, что камеры настолько пользуются популярностью, что в настоящее время они все постоянно заполнены.

При этом он добавила, что СИЗО всегда существовала коррупция, в том числе - за улучшение условий проживания в камерах.

"Де-факто, мы ее легализовали и пустили эти деньги для того, чтобы улучшать условия для других людей, которые оказались в такой ситуации. Моя коллега, заместитель министра Елена Высоцкая, рассказывала, что камеры не то что пользуются популярностью, они все заполнены постоянно", - сказала Коломиец.

Напомним, 8 мая министр юстиции Денис Малюська заявил, что в украинских СИЗО запустили услугу платных камер с улучшенными условиями размещений. Первым справился Киевский СИЗО - заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц.

Также мы писали, что в украинских СИЗО заключенным разрешили пользоваться мультиварками. Теперь они могут готовить себе самостоятельно.