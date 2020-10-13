Завершился трехдневный визит президента Польши Анджея Дуды в Украину. Программа польского лидера была обширной. Он посетил памятник жертвам Катыни в киевской Быковне и возложил цветы у монумента Голодомору.

Во второй день Дуда вместе с Зеленским сделали общее заявление. Оно касалось надругательства над памятниками - украинскими в Польше и наоборот, о необходимости развития ЛитПолУкрбрига - многонациональных военных подразделений, а также о сотрудничестве в энергетической сфере - глава Украины повторно попросился в проект "Триморье".

На третий день президенты поехали в Одессу на экономический форум. В отличие от Зеленского, Дуда был менее оптимистичен. По его мнению, в Украине надо улучшать качество дорог и наладить работу таможни. И только после этого торговля между странами может ощутимо улучшиться.

Польские СМИ внимательно отслеживали визит своего президента в Украине. И некоторые, в особенности настроенные националистически, остались не особо довольны. Им не понравилось, что Анджея Дуду почетный караул встречал словами "Слава Украине", которые они назвали "бандеровским лозунгом". Да и многое другое.

"Страна" подытоживает и анализирует визит главы республики Польши.

Дуда в на военном кладбище. День первый

Визит польского лидера Анджея Дуды начался в Украину поздним вечером воскресенье, 11 октября.

Сразу после приезда он посетил военное кладбище в Быковне (Киев), где почтил память жертв Катыни. Дуда с супругой возложили венок в бело-красных цветах польского флага и преклонился перед монументом.

"Правда и память должны продолжаться. Сегодня на польском военном кладбище в Быковне почитаю память замученных 80 лет назад НКВД 3435 польских заключенных из украинского Катынского списка, погибших за свободную и суверенную Польшу", - указал Дуда.

Дуда и Зеленский в Киеве. День второй

Уже на следующий день, в понедельник 12 октября, Дуда первым делом отправился на памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Украинка в национальном костюме подала ему букет из сухоцветов, калины и колосьев пшеницы, который он возложил.

Затем Дуда с женой отравились к Зеленскому, тот уже уже встречал со своей супругой. Президенты прошли по красной дорожке.

Обе первые леди были в брючных костюмах. Все надели маски.

Караул приветствовал Дуду лозунгом "Слава Украине", чем остались не в восторге националистически настроенные польские СМИ.

"Это приветствие бандеровской организации украинских националистов, совершившей геноцид, виновной в убийстве более 100 тысяч поляков. До 1943 года это приветствие ассоциировалось с фашистским жестом поднятой правой руки. Он был популяризирован во время акций протеста на киевском Майдане, а в октябре 2018 года стал официальным приветствием украинской армии и полиции", - написал портал Kresy.pl.

После церемонии приветствия президенты отправились на переговоры, по итогам которых выступили с общим заявлением. Оно касалось широкого спектра вопросов, среди них:

о надругательстве над украинскими памятниками в Польше и польскими в Украине,

о школах национальных меньшинств,

необходимости развития литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского,

евроинтеграции Украины и партнерстве с НАТО,

о сотрудничестве в экономической и энергетической сферах.

Дуда и Зеленский осудили разрушение памятников: "Признаем важность достойного чествования памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века. Подчеркиваем необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации этих жертв в Украине и Польше, чтобы отдать должное их памяти и их еще живым родственникам и потомкам в духе уважения исторической правды".

Отдельно Зеленский попросил Дуду восстановить список имен на разрушенной вандалами могиле УПА в Польше.

Украинско-польский конфликт относительно сноса памятников продолжается с 2017 года.

В городах Польши убирали - официальные власти или вандалы - монументы бойцам УПА. Польские чиновники говорили о формальных поводах. Например, об отсутствии захоронений под памятником. А неофициально утверждали - они против восхваления бандеровцев.

По этой причине Киев долго запрещал Варшаве эксгумацию польских захоронений в Украине.

По поводу школ для нацменьшинств - польских в Украине и украинских в Польше, президенты заявили, что урегулируют этот вопрос в отдельном порядке и они будут работать.

Подробнее остановимся на литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (литовский князь, уроженец Волыни, который принимал участие в Русско-литовских войсках XVI века, - Ред.).

ЛитПолУкрбрига - этого многонациональные военные подразделения. Туда Украину подключил подключил Петр Порошенко в феврале 2019 году, как он сам говорил, "с дрожью в сердце". "Наша бригада - это первая ласточка, когда мы делаем изменения и модернизацию наших Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО", - отмечал тогда Порошенко.

Зеленский, продолжая политику Порошенко в отношении ЛитПолУкрбрига, поблагодарил Дуду "за практическую поддержку евроатлантических стремлений Украины". И обе стороны указали важность предоставления Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. По евроинтеграции Киева общую работу тоже обещали не останавливать.

Об энергетике заявление звучало так: "Видим важность повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей, а также обеспечения прозрачности энергетического сектора", - заявили Зеленский и Дуда.

Отдельно польский президент поддержал углубление сотрудничества Украины с инициативой "Триморье".

"Инициатива трех морей" (Адриатического, Балтийского и Черного) - неформальная платформа сотрудничества 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия).

Многие эксперты называют "Триморье" проамериканским плацдармом в Европе. Цель - лоббировать энергетические интересы США в Европе, в том числе, связанные с продвижением сжиженного природного газа. На саммит проекта в 2017 году в Польшу лично приезжает Дональд Трамп.

Украина уже хотела вступить в "Инициативу трех морей". Однако в той же Польше ранее Киеву давали от ворот поворот. "Президент Украины Зеленский просил нас присоединить Украину в "Триморье". На данном этапе это невозможно, как и страны Балкан", - заявил глава МИД Польши в октябре 2019 года. Он добавил, что членами могут быть только члены ЕС.

Но в целом следует отметить, что в последнее время украинские официальные лица довольно плотно общаются с лидерами стран, которые считаются в Европе оплотом американского влияния. На прошлой неделе Зеленский встречался с идеологом выхода Британии из ЕС премьером Джонсоном. А сейчас с Дудой, который также находится в перманентном конфликте с руководством ЕС.

Означает ли это новый курс Украины - пока сказать сложно. Но стоит следить за движениями в этом направлении.

В ходе общения Дуды и Зеленского последний намекнул о желании провести с Польшей Олимпиаду или чемпионат мира по футболу. И анонсировал проведение в Одессе 13 октября совместного бизнес-форума.

Важное и полезное объявление для украинцев в Польше: Зеленский заявил об открытии генерального консульства в польском Вроцлаве. В беседе с Дудой он сказал, что рассчитывает на старт деятельности дипучреждения в 2021 году.

Зеленский и Дуда в Одессе. День третий

Утром 13 октября президенты отправились в Одессу, где приняли участие в украинско-польском экономическом форуме.

Выступая на форуме, Владимир Зеленский вернулся ко вчерашней теме - касательно энергозависимости Украины. И отметил, что Польша в этом вопросе - ключевой союзник Киева. Дуда, в свою очередь, пообещал впредь продвигать интересы Украины в ЕС.

В своем выступлении президент Украины отметил, что объем прямых иностранных инвестиций из Польши достигает сегодня более 800 млн долларов. А товарооборот между странами в прошлом году составил почти 8 миллиардов долларов.

По словам Владимира Зеленского, Польша является вторым крупнейшим в мире рынком для экспорта украинских товаров (по итогам первого полугодия 2020: Китай – 13% от общего экспорта, Польша и Россия – по 6% - Ред). Он анонсировал подписание соглашений между портами Одессы и Гданська о более тесном сотрудничестве.

Анджей Дуда был оптимистичен, но в меньшей степени и с рядом "но". Так, он намекнул на плохие украинские дороги и проблемы в работе одесской таможни.

"Модернизация логистической инфраструктуры - это наше развитие. Улучшение дорог будет способствовать увеличению товарооборота как на море, так и на земле", - сказал Дуда.

Одессу польский президент назвал одним из важных городов мира. По словам Дуды, если в этом городе будет хорошо налажена работа таможни, то это тоже станет "весомым шагом в увеличении товарооборота между странами". Вероятно, польский лидер намекал на развитию коррупцию (по ссылке расследование "Страны" - какие сейчас схемы на украинской таможне).

Дуда добавил, что Европейский союз будет выступать за включение Украины в различные международные транспортные коридоры. Однако Киев должен приложить усилия для соответствия международным стандартам.

Приватизация, газ, инфраструктура

Из документов, которые уже появились по итогам визита Дуды, можно отметить договор по приватизации.

Его подписали глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и руководитель польской государственной нефтегазовой компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) Ежи Квецински. Договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации — это, по сути, первый шаг к участию польской PGNiG в приватизации украинских объектов.

Такие обязательства о не использовании конфиденциальной информации о выставляемых на приватизацию объекта подписывают все потенциальные участники торгов.

Сама компания PGNiG не так давно заявляла, что ей интересны наши облэнерго.

В Украине доступны для приватизации Хмельницкий, Запорожский, Харьковский, Черкасский, Тернопольский облэнерго. Но при этом, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, пока сложно себе представить логику поляков - зачем им наши облэнерго, которые находятся далеко не в лучшей "форме".

"Плюс на рынке много проблем, еще только будут вводить РАБ- тарифы. То есть, с точки зрения бизнеса - странный проект. Наши парни разденут порядок догола с этими облэнерго", - считает Корольчук.

Но не исключено, что история с облэнерго - лишь для отвода глаз. И на самом деле поляки прицениваются к другим украинским активам, в частности, "Центрэнерго". Причем, по мнению Корольчука, за польскими инвесторами в реальности могут стоять американцы. Как раз ни готовы тратить деньги и время для закрепления на нашем рынке.

"Не случайно Польшу в Европе называют "троянским конем США". Не удивлюсь, если договоренности, которые сейчас проговариваются по энергетике на самом деле больше интересны американцам, чем самим полякам», — добавил наш источник на энергорынке.

Стоит отметить, что компания PGNiG работает с США по поставкам сжиженного газа. И должна была участвовать в проекте по поставкам "луизианского газа" в Украину. Но сам проект оброс массой скандалов и сейчас фактически остановлен.

Поэтому не исключено, что эта тема получит дальнейшее продолжение. По словам экономиста Алексея Куща, полякам, которые мечтают о создании своего газового хаба, Украина выгодна как рынок сбыта. В то же время наш интерес, по словам Корольчука - убедить польскую сторону использовать наши подземные хранилища для хранения газа, чтобы Украина мгла зарабатывать еще и на транзите. Но в обеих случае нужно расширить пропускную способность интерконнектора, а на это потребуются немалые средства.

Пока по этому вопросу никаких договоренностей нет.

Также, как говорит Корольчук, Украине был бы интересен проект по достройке нефтепровода Одесса-Броды до Польши с последующими поставками на тамошние НПЗ азербайджанской нефти. Мы снова- таки могли бы зарабатывать на транзите.

"Но этот вопрос почему -то не обсуждается, хотя с точки зрения долгосрочного экономического сотрудничества он много более перспективный, чем приватизация", — уверен Корольчук.

"Что касается инфраструктурных объектов, то Польше было бы интересно создать своего рода водный коридор между Балтийским и Черным морем, проложив путь по Днепру, Припяти и Западному Бугу. Этот проект потянет на десятки миллиардов, и, скорее всего, Польша попытается выбить под него европейские деньги. Но как скоро его запустят и запустят ли вообще, будет зависеть от ситуации в Украине с реформами, судебной системой и преемственностью власти", - подытожил Кущ.