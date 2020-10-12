Служба безопасности Украины расследует действия Министерства экономического развития и торговли в период руководства Айвараса Абромавичуса. У следствия есть доказательства злоупотребления властью экс-главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Ему готовятся сообщить подозрение по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Об этом пишут "Украинские новости".

Как следует из оказавшегося в распоряжении агентства проекта подозрения бывшему таможеннику, злоупотребление властью и служебным положением состояло в том, что Нефедов в период работы заместителем министра вместе с главой ведомства Абромавичусом реализовали схему вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний. Этим они нанесли государству ущерб в 10,5 миллионов гривен в виде неуплаты лицензионных сборов, которые составляют 0,2 % от официального оборота операций этих компаний.

Речь идет о санкциях в виде получения индивидуальных лицензий на внешнеэкономические операции. Они применяются за нарушения предприятиями требований валютного законодательства.

Большинство из юрлиц, которые фигурируют в документе, попали в перечень в 2014-2016 годы как предприятия, имеющие отношение к РФ либо через владельцев, либо как осуществляющие подозрительные внешнеэкономические операции с Россией, признанной страной-агрессором.

Специальные санкции вводит Минэкономразвития по представлению правоохранительных органов. И критерии четко определены законом. Но во времена Абромавичуса решили выработать собственные критерии, которые позволяют отменять приказы о применении санкций.

Абромавичус подписал соответствующее поручение. И впоследствии были подготовлены приказы о снятии санкций, которые подписывал лично Нефедов.

Скорее всего, он при этом понимал, что законных оснований для подписания нет: некоторые сотрудники при согласовании приказов письменно указали, что такие решения противоречат закону. Но их замечания были проигнорированы.

За указанный в документе период компании совершили экспортно-импортных операций на 5,2 млрд грн. Но намного важнее для них были не деньги, а именно снятие санкций, позволявших министерству контролировать каждую внешнеэкономическую сделку и накладывать ограничения на разные виды деятельности предприятий.

О мотивах такого решения руководителей министерства в проекте подозрения Нефедову информации нет. Но из текста можно сделать вывод, что аналогичные обвинения будут выдвинуты Абромавичусу и другим чиновникам министерства.

Между тем Нефедов в комментарии 24 каналу назвал это дело черным пиаром накануне выборов, поскольку он возглавил список "Голоса" на местных выборах в Киеве. По словам бывшего главного таможенника, история с объявлением подозрения тянется уже три года.

"Эту историю периодически как новость поднимают. Хотя ей уже три года и ничего не происходит, допросов не проводят, она умерла, потому что перестала быть интересной", – заявил Нефедов.

После увольнения из таможни "Страна" писала о главных скандалах с участием Нефедова.

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