Около 80% украинских пенсионеров получают пенсию на уровне предела монетарной бедности или даже ниже его.

Об этом со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову сообщает "Зеркало недели".

Так, во время Социального форума Совета ООН по правам человека Денисова заявила, что в Украине прожиточный минимум составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. Она добавила, что минимальная зарплата - 176 долларов, а более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", - сказала Денисова.

Она также добавила, что в Украине неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. По словам Денисовой, пенсию в размере ниже или на уровне пределы монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.

Также "Страна" подробно разбиралась, как в Украине хотят поменять пенсионную систему.