Снова разгорается конфликт между Турцией и Грецией на почве отправки турецкого исследовательского судна Oruc Reis в район греческого морского шельфа вблизи от острова Кастелоризо.

Об отправке судна стало известно в понедельник, 12 октября.

Афины и Париж считают это провокацией со стороны Турции и потребовали рассмотреть данный вопрос на заседании Совета ЕС, пишет "Корреспондент".

В свою очередь Анкара заявила, что их судно ведет разведку в 15 км от Турции и в 425 км от греческого материка.

"Министерство иностранных дел Греции в своем заявлении сегодня выдвинуло необоснованные претензии, несовместимые с нормами международного права. Недопустимо возражать против того, чтобы наша страна с самым продолжительным побережьем в Восточном Средиземноморье действовала в 15 км от материка", - говорится в заявлении.

Анкара ожидает, что Афины "откажутся от максималистских требований и прекратят учения и военные действия, которые усиливают напряженность в Эгейском и Средиземном морях".

Напомним, Греция выпустила международное оповещения НАВТЕКС (Navtex) о проведении в районе острова Кастелоризо военных учений со стрельбами. Navtex действителен с понедельника, 27 июля, до 30 июля, с целью проведения учений береговой охраны со стрельбами. Согласно Navtex, морякам запрещено пересекать обозначенную зону. Вскоре после этого Турция раскритиковала соглашение между ОАЭ и Израилем о полном восстановлении дипломатических отношений, назвав это предательством, что позволило ОАЭ встать на сторону Греции в конфликте вокруг Кипра.

Как сообщала "Страна", 13 августа греческий и турецкий фрегаты Limnos и Kemalreis "соприкоснулись" в спорном районе Восточного Средиземноморья, где турецкое исследовательское судно Oruc Reis ведет сейсморазведку. В свою очередь Евросоюз обвинил Турцию в эскалации конфликта с Грецией.

В связи с обострением отношений этих стран Франция направила в Средиземноморье свой фрегат.

Также "Страна" писала, что Греция заявила о проведении военных учений со стрельбами на границе с Турцией. Вскоре после этого Турция заявила, что также проведет артиллерийские учения в Восточном Средиземноморье на фоне обострения конфликта с Грецией из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа. Затем Турция начала перебрасывать танки из юго-восточной провинции Хатай в северо-западный район Эдирне, который граничит с Грецией.