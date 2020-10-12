Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко 12 октября посетил Одессу. Там он встретился с родственниками погибших в трагедии 2 мая и пообещал добиться объективного расследования этого преступления.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Бойко пришел к Дому профсоюзов, чтобы почтить память убитых там 2 мая 2014 года. Он отметил, что ни прошлая, ни нынешняя власти ничего не сделали, чтобы общество узнало виновников гибели людей.

"Мы добьемся справедливого расследования и заставим привлечь к ответственности тех, кто устроил эту бойню. У таких трагедий нет срока давности. Шесть лет мы видели только имитацию расследования. Видимо, прошлая власть боялась выйти на самих себя. Нынешняя тоже не торопится сказать людям правду. Мы добьемся, чтобы правда восторжествовала. Чтобы все виновные – и заказчики, и исполнители – ответили за содеянное по всей строгости закона", – заверил Бойко.

Он добавил, что для народного депутата и кандидата в мэры Одессы от "ОПЗЖ" Николая Скорика это приоритет программы. Среди других приоритетов значатся свободное использование родного языка и тарифная политика.

К шестой годовщине бойни в Доме профсоюзов "Страна" разбиралась, что изменилось при Зеленском в деле 2 мая.

Мы также приводили реакцию соцсетей на годовщину трагедии.